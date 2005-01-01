Genel Bulut

NGN Genel Bulut çözümü ile tüm donanım, yazılım ve diğer destekleyici altyapı kaynakları NGN tarafından sahiplenilir ve işletilir. 7/24 erişilebilir NGN Cloud’a bir web tarayıcısı kullanarak kolaylıkla ulaşabilir ve hesabınızı yönetebilirsiniz.

Genel bulut, web tabanlı e-posta, çevrimiçi ofis uygulamaları, depolama ve test ve geliştirme ortamları sağlamak için sıklıkla kullanılır.