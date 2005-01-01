Bulut Bilişim, işletmelerin dijitalleşme yolunda rekabet & maliyet avantajı sağlamaları ve sürdürmeleri için anahtar bir yoldur. NGN Cloud ile bu yolda her daim yanınızdayız!
NGN Cloud’da, ihtiyaca yönelik uygun maliyetli ve güvenilir çözümler, tam yedekli altyapı, uzman kadro ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle tüm cihaz ve kullanıcı performans noktaları tek bir platformda toplanmış durumdadır.
Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)
NGN’in sanal veri merkezi internet veya özel iletişim kanalları aracılığıyla kullanılabilen, sunucu, disk, ağ vb. sanal bilgi işlem kaynaklarını içeren platformdur. Self-servis hizmet portalı üzerinden kaynaklar kolayca yönetilir ve böylece alınan BT hizmetleri 7/24 erişilebilirlik ile kontrol edilir. NGN’in IaaS platformu ile veriler yerel sunucularda depolanmaz. Bunun yerine her biri yüksek IOPS’a sahip veri depolama diskleri oluşturulur. İşletmeler maliyet açısından etkin NGN IaaS servisleri sayesinde istedikleri iş sonuçlarını elde ediyor, dijital dönüşümde öne çıkıyor.
Genel Bulut
NGN Genel Bulut çözümü ile tüm donanım, yazılım ve diğer destekleyici altyapı kaynakları NGN tarafından sahiplenilir ve işletilir. 7/24 erişilebilir NGN Cloud’a bir web tarayıcısı kullanarak kolaylıkla ulaşabilir ve hesabınızı yönetebilirsiniz.
Genel bulut, web tabanlı e-posta, çevrimiçi ofis uygulamaları, depolama ve test ve geliştirme ortamları sağlamak için sıklıkla kullanılır.
Özel Bulut
NGN'in kurumların ihtiyacına yönelik olarak tasarladığı Özel Bulut çözümleri, tamamen kuruma özel donanım kaynakları kullanımını ifade eder. Özel bulut, yalnızca hizmet alan kurum tarafından, bu kuruma bağlı firmalar tarafından veya her ikisi tarafından sahiplenilir, yönetilir ve işletilir.
NGN Özel Bulut çözümü ile sıkı güvenlik ve gizlilik sebebiyle hassas iş yükleri için yüksek güvenlik sağlanır. İhtiyaca yönelik iş gereksinimlerini karşılamak amacıyla esnek çözümler sunulur.
Hibrit Bulut
NGN Hibrit Bulut çözümleri, kuruluşunuzun uygulamaları ve verileri buluta aktarmasına, veri merkezi kapasitesini genişletmesine, yeni cloud-native yeteneklerini kullanmasına, uygulamaları müşterilere yakınlaştırmasına ve maliyet etkin yüksek kullanılabilirlikle bir yedekleme ve felaket kurtarma çözümü oluşturmasına olanak tanır.
Hibrit bulut kullanmak, şirketlerin yalnızca bilgi işlem kaynaklarını ölçeklendirmelerine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda talepte bulunan kısa vadeli artışları ele almak için büyük çaplı sermaye harcamaları yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale: Star of Bosphorus Veri Merkezi ile uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri…
Güvenilirlik ve kesintisiz çalışma süresini birinci önceliği yapan kurumsal müşteriler için eşsiz bir tesis yapısının yanında; sahip olduğu teknoloji, deneyimli ekibi ve uluslararası sertifikasyonlarıyla Star of Bosphorus, Türkiye'nin en gelişmiş veri merkezidir.
Türkiye'de Uptime Enstitüsü Tier III tasarım & tesis sertifikasına sahip ilk “operatör bağımsız” ticari veri merkezi olan Star of Bosphorus Veri Merkezi, 16 MW toplam gücü ve yaklaşık 5.000 m2’lik beyaz alanda 2.000’in üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirmektedir.
Deprem riskini azaltmaya yönelik olarak tasarlanmış, ülkenin en yüksek derecede fiziksel korumalı veri merkezini müşterilerimize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Koruma seviyesini binanın mimarisi, veri merkezi altyapısının genel tasarımı ve tesisin yerleşimi ile sağlıyoruz.
Kurumların Dijital Dönüşüm ile beraber sürekli olarak artan BT ve ağ gereksinimlerine üstün hizmet kalitesi ile cevap vermek üzere tasarlanan Star of Bosphorus, veri merkezi anlayışına yepyeni bir yaklaşım getiriyor:
İster kendi işletmenizde ister Star of Bosphorus Veri Merkezi’mizde bulunsun, kritik iş uygulamalarınızı ve bunlar üzerinde çalışan işletim sistemi, veri tabanı, donanım ve network altyapılarınızı uzman ekibimizle 365 gün 7/24 izliyor ve sizin adınıza yönetiyoruz.
Star of Bosphorus Veri Merkezimizde sunduğumuz yüksek işlem gücü, ölçeklenebilir veri depolama alanı ve yedekleme bileşenleri ile ihtiyaç duyulan altyapı kaynakları (CPU, bellek veya disk) ilk yatırım maliyeti olmadan, istenilen süre ile kullanılabilmektedir. 7/24 hizmet sunan deneyimli ve uzman destek ekibimiz ile istenilen konfigürasyon ve adetteki sunucuları müşterilerimiz için kurmakta ve yönetmekteyiz.
NGN Bulut altyapısı ile müşterilerimize maliyet avantajı ile birlikte hızlı, esnek ve ölçeklenebilir sanal sunucu hizmeti sağlamaktayız. Müşterilerimiz self-service portal üzerinden kendi altyapılarını yönetebileceği gibi istedikleri takdirde portal yönetimini de NGN’in uzman ekiplerine devredebilirler. Ayrıca isteğe bağlı olarak, dedike altyapı ile sanallaştırma veya özel bulut ortamı sağlamaktayız.
Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde sistemlerin proaktif bir yaklaşımla 7/24 izlenmesi, iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi gibi tüm hizmetleri sağlamaktayız. Sunucu barındırma veya bulut hizmeti alan müşterilerimizin işletim sistemlerini (MS, Linux, Ubuntu, Centos vb.) isteğe bağlı olarak aşağıdaki kapsamda yönetmekteyiz:
Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde, barındırma veya bulut hizmeti alan müşterilerimizin uygulama veritabanlarını (SQL, Oracle, SAP vb.) isteğe bağlı olarak aşağıdaki kapsamda yönetmekteyiz:
NGN, 2005 yılından bu yana Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren bölgesel bir sistem entegratörüdür. Merkezi İstanbul Türkiye’de bulunan NGN’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Krallığında ofisleri bulunmaktadır.
Son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyüme sayesinde Türkiye’nin “En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketleri” arasında yer alan, “Veri Yedekleme & Depolama Alanında Lider Sistem Entegratörü” olan NGN, tek çatı altında sunduğu sistem entegrasyonu, veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet çözümleriyle müşterilerinin tüm BT operasyonel yükünü kusursuz biçimde yönetmektedir.
Global BT üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile çalışan NGN; anahtar teslim sistem entegrasyonu anlayışıyla, geleneksel bilgi teknolojileri çözüm ve hizmetlerinin yanı sıra Nesnelerin Interneti, Büyük Veri & Analitik, Bulut, Sanal Gerçeklik & Artırılmış Gerçeklik, Blockchain gibi birçok yenilikçi alanda da çözüm sunmaktadır.
NGN; bankacılık ve finans, üretim, kamu, perakende ve enerji başta olmak üzere birçok farklı sektörde lider şirketlerin güvenilir yeni nesil teknoloji ortağıdır. Müşterilerine kaliteli teknoloji çözümleri ve profesyonel hizmetler sağlayarak katma değer yaratmayı amaç edinmiş olan NGN, müşterilerinin rekabette öne geçmelerine, iş verimliliklerini ve sürekliliklerini artırmalarına, ürün ve hizmet üretim giderlerini azaltmalarına ve yeni büyüme alanları keşfetmelerine katkı sağlamaktadır.
“Lead the Future” mottosu ile dijital dönüşüm yolunda müşterileri ile birlikte geleceği şekillendiren NGN, ülkesine ve sektörüne değer katarak büyümeye devam ediyor.
NGN Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Kule Kat 1 34394 Esentepe Şişli İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 216 93 60
Fax: +90 212 216 93 71
E-mail: info@ngn.com.tr
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